Yeni Havalimanı'ndan ilk sefer nereye yapılacak?

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada "THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşu yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacak." dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'nda alanın büyümesine ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketinin yaklaşık bin 600, THY'nin de 3 bine yakın personel alacağını belirterek, "Özellikle genç arkadaşlarımız, web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim." dedi.

Ekşi, AA muhabirine, Türkiye'nin milli markası Anadolu Ajansının (AA) global alanda gösterdiği başarının kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayarak, THY Türkiye'ye yolcu taşırken, AA'nın da haber taşıdığını, ülkenin büyümesi için iki markanın beraber çalıştığını söyledi.

İlk resmi uçuşun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Haziran'da gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı ilk etabının 29 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete alınacağını anımsatan Ekşi, THY'nin taşınma sürecinin de 31 Ekim saat 02.00'de başlayacağını ve bunun 12 saat süreceğini bildirdi. Ekşi, o süreçte THY ile birlikte kendilerine hizmet veren şirketlerin de yeni havalimanına taşınmasının gerçekleşeceğine işaret ederek, "Taşınmada 800 tırlık operasyondan bahsediyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan teçhizatlar alınacak ve yeni havalimanına götürülecek. Bu 12 saatlik sürede ve öncesinde 120 uçağımız boş olarak yeni havalimanına nakledilecek. Diğer uçaklarımız yurt dışından yolculu ve yolcusuz olarak yeni havalimanına dönecek." diye konuştu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 31 Ekim saat 14.00 itibarıyla THY'nin ilk seferinin yapılacağını ifade eden Ekşi, "Yeni havalimanını heyecanla bekliyoruz. Türkiye'nin havacılıktaki global iddiasını perçinleyen bir proje olacak. Yapımcı firma, havalimanını 29 Ekim'e yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Testler devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İLK UÇUŞ YURT İÇİNDE ANKARA'YA, YURT DIŞINDA AZERBAYCAN VE KKTC'YE

Atatürk Havalimanı'ndan Yeni Havalimanı'na taşınma dolayısıyla yolcuların hiçbir mağduriyet yaşamayacağının altını çizen Ekşi, THY'nin yeni havalimanından ilk uçuşunu yurt içinde Ankara'ya, yurt dışında Azerbaycan ve KKTC'ye yapmasının planlandığını dile getirdi.

Ekşi, yeni havalimanına taşınma sürecine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), THY, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla periyodik toplantılar yapıldığına dikkati çekerek, havalimanına ulaşım konusunda da yolcuların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini kaydetti.

Havalimanına yolcuların toplu taşımayla sorunsuz ulaşacağını belirten Ekşi, İstanbul'dan havalimanına gelecek yolculara ilişkin analiz yaptıklarını ve hangi bölgeden, ne kadar yolcu geleceğini belirlediklerini, belediyenin de toplu taşıma araç seferlerini buna göre koyacağını söyledi.