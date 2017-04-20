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Yeni filmde partner kriziİ

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Yeni filmde partner kriziİ
lker Kaleli, Beren Saat’le başrolü paylaşacağı “Tren” filminin çekim tarihi değişince projeden ayrıldı. Yapım şirketi şimdi Saat’e eşlik edecek yeni bir erkek oyuncu arayışında.

“POYRAZ Karayel” dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Burçin Terzioğlu’yla uzun bir tatile çıkan İlker Kaleli, tatil dönüşü “Tren” filmi için kamera karşısına geçecekti. Ancak mayıs ayında yapılacak çekimler ileri bir tarihe ertelenince planlar değişti. Kaleli, aynı tarihlerde çekilecek başka bir projeyle de anlaşma yaptığından filmin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. Yapım şirketi “Tren”de başrolü üstlenen Beren Saat’e yeni partner arayışına girdi. 

BİR YOL HİKAYESİ

Ozan Açıktan’ın senaryosunu İsveç yapımı bir sinema filminden esinlenerek yazdığı “Tren”de hikaye bir tren vagonunda geçecek. Açıktan, bir kadın ve bir erkeğin yolculuk hikayesini beyazperdeye taşıyacak filmin yönetmen koltuğunda da oturacak. “Tren”in yapımcısı ise BKM.
Resimaltı:İlker Kaleli, “Tren”in çekim tarihleri anlaşmasını yaptığı diğer projeyle çakışınca filmden ayrıldı.

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