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YENİ EVE TAŞINDILAR

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YENİ EVE TAŞINDILAR
İkili, Ortaköy'deki lüks bir sitede kiraya çıktı.

Aslı Enver-Murat Boz aşkı tam az devam ediyor. Evlilik hazırlıkları yaptıkları iddia edilen Aslı Enver ile Murat Boz, yeni bir eve taşındı.

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