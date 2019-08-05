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YENİ EMEKLİYE İKRAMİYE MÜJDESİ

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YENİ EMEKLİYE İKRAMİYE MÜJDESİ
Yaklaşık 12.1 milyon kişi için bayram ikramiyesi haftasına girildi. SSK emeklileri 8, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise 9 Ağustos'ta Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre tüm emeklilere biner lira verilirken, bu ödemeden yeni emekliler de yararlanacak. Emekli aylığı 8-9 Ağustos'a kadar bağlananlar, biner lira ikramiyeyi hesabında görecek.

Aynı şekilde bu tarihe kadar ölüm ya da sürekli iş göremezlik ödeneği bağlananlar da ikramiyeyi alabilecek.

Ancak onlara yapılacak ödeme, ölüm aylığı ya da sürekli iş göremezlik aylığı oranına göre hesaplanacak. Aylığı bu tarihten sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren bayram ikramiyesi alacak.

Yeni emekliler ilk bayram ikramiyesine kavuşurken, bin liraya varan promosyon fırsatından da yararlanabilecek. Bankaya 'Maaşımı 3 yıl boyunca sizden alacağım' taahhüdünü veren yeni emekli, hemen promosyon ödemesi alabilecek.

3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira taban tutarın belirlendiği promosyonun son dönemde bin liraya kadar çıkması da emekliler için önemli bir imkan sağlamış durumda. Emekliler, kampanyaları inceleyip seçimini yapacak. Bazı bankalar, bin liraya varan promosyon ödüyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de var.

İKİNCİ ÖDEME GELİYOR

Promosyon uygulaması başladığında bankadan ödeme alanların 3 yıllık süresi 2020'de bitiyor. Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek. 

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