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Yeni düeti kim ile yapacak?

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Yeni düeti kim ile yapacak?
Assolist Sibel Can, rapçi olacak!... Başarılı şarkıcı, ‘Günah Benim’ şarkısıyla çıkış yakalayan Eypio ile yeni albümünde rap söyleyecek.

Sibel Can, kalıplarının dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Türk Müziği’nin assolisti olarak kabul gören Sibel Can, daha önce denemediği bir türü seslendirecek.

Erdem Kınay ile birlikte ‘Alkışlar’ şarkısında elektro tarzda şarkı söyleyerek beğeni kazanan Sibel Can, bu kez rap söyleyecek. ‘O Ses Türkiye’ programında sık sık dinlediği bu türe biraz daha ısınan güzel şarkıcı, ‘Günah Benim’ eseriyle başarılı bir çıkış yakalayan Eypio ile mikrofon başına geçecek.

Can, yaz ayında verdiği Açıkhava Konseri’nde Eypio ile birlikte de ilk kez rap söyleyerek bu tarzdaki hünerlerini gözler önüne sermişti. Aldığı tepkiler sonrasında farklı bir işe imza atmak isteyen güzel şarkıcının yeni eserinin yaz ayına yetişmesi bekleniyor.

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