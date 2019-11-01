  • BIST 97.748
  • Altın 278,649
  • Dolar 5,7289
  • Euro 6,3863
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

YENİ BOĞAZİÇİ YASASIYLA İBB’NİN KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ PAYI DA GİDİYOR!

»
YENİ BOĞAZİÇİ YASASIYLA İBB’NİN KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ PAYI DA GİDİYOR!
İstanbul Boğazı’ndaki tüm yetkilerin İBB’den Cumhurbaşkanlığı’na devredilmesini öngören yasa tasarısı İBB’nin en önemli gelir kaynaklarından birini de elinden alacak.

 “Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesi, personeli ve gelirleri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aktarılır" hükmünün yeni yasa tasarısından çıkarılmasıyla İBB, Boğaz köprüleri geçiş ücretlerinden aldığı yüzde 10'luk payını da artık alamayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaz’daki Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar belediyelerinin İstanbul Boğazı ile ilgili yetkilerine son veren yasa teklifi tartışılmaya devam ediyor. Yasa teklifine göre, Boğaz'da imar yetkisini elinde bulunduran İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkileri; üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak Boğaziçi Başkanlığı'na devredilecek. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkileri sıfırlanacak.

Tartışma yaratan, “fiili kayyum” eleştirilerine neden olan tasarıyı inceleyen hukukçular SÖZCÜ için çok çarpıcı tespitler yaptı. Tasarının hukuka aykırı düzenlemelerinin başında tüm yetkilerin merkezi idarede toplanması geliyor. Tasarıya göre Boğaziçi Başkanı ve yardımcılarının Cumhurbaşkanı tarafından atanacak, diğer görevliler ile imar ve çevre koruma görevlilerinin atanması genel hükümlere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak. Hukukçulara göre bu yeni düzenleme ile tüm yetkiler merkezi idarede toplanarak anayasada güvence altına alınan yerinden yönetim ve demokrasi ilkeleri çiğneniyor.

BOĞAZİÇİ “GENİŞLİYOR”

Tasarıda “Silüet geçiş sahası” adı altında bir alan tanımı yapılıyor. Toplam 46 milyon 340 bin metrekarelik alanı kapsayan Boğaziçi'nin sınırlarının genişletilmesinin önü açılarak Boğaziçi Başkanlığının yetki alanı da genişletiliyor. Başkanlığa tanınan yetkiler dikkate alındığında bu yeni alan tanımının, İBB ve ilçe belediyelerinin yetki alanının daha da kısıtlanmasına yol açacağına dikkat çekiliyor.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ PAYINI ALAMAYACAK

Tasarıda “Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesi, personeli ve gelirleri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aktarılır” hükmü kanun metninden çıkarılmış durumda. Hukukçular bu durumun aynı zamanda İBB'nin önemli gelir kaynaklarından olan Boğaz köprüleri geçiş ücretlerinden aldığı yüzde 10’luk payını da artık alamayacağı anlamına geldiğini vurguluyor.

TARİHİ BİNALARA YIKILABİLECEK

Yasa tasarısında yer alan “can ve mal güvenliğinin sağlanmasını teminen afet riski bulunan bina ve alanlara ilişkin önlemler almak” ibaresinin ciddi tehditler taşıdığının altını çizen hukukçular, afet riski taşıyan tarihi ve kültürel önem sahip yapıların güçlendirilmesi ve restorasyonunun yanında “yıkılmasının” da önünün açılacağını belirtiyorlar. Tasarıda Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının görevleri arasında “Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak, özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak” maddesi de yer alıyor. Hukukçular bu düzenlemenin, kültür ve tabiat varlığı özelliğinin kaybedilmiş olmasına karar verme yetkisinin keyfi biçimde kullanılmasına yol açabileceğini belirtiyor.

MÜLKİYET HAKKI İHLALİ

Hukukçular kamulaştırmaya ilişkin “Tekrarı halinde yapı ve bulunduğu parsel Boğaziçi Müdürlüğünce veya ilgili belediyesince ivedi olarak kamulaştırılır” hükmünün de Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade ediyor. Kamulaştırma yönteminin bir “ceza” olarak uygulanmasının Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre “mülkiyet hakkı ihlali” anlamına geldiği vurgulanıyor.

‘1984 YILINDA KURULDU’

İstanbul Boğaziçi alanı 1974 yılında “Doğal sit alanı” ilan edildi. Boğaziçi'ni korumak için hazırlanan özel yasa 22 Kasım 1983 tarihinde yürürlüğe girdi. Boğaziçi Yasası'nın 6. Maddesi ile 11 Ocak 1984 tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü kuruldu. 9 Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren İmar Kanunu ile Boğaziçi İmar Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlandı. Müdürlük toplam 4 bin 634 hektarlık yani 46 milyon 340 bin metrekarelik alanda çalışmalarını yürütüyor. Bu alanın 165 hektarını yani 1 milyon 650 bin metrekaresini de sahil şeridi oluşturuyor.

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU!01 Kasım 2019 Cuma 11:22
  • SON DAKİKA…VAN SARAY BELEDİYE BAŞKANI HDP’Lİ CAZİYE DUMAN GÖZALTINDA!01 Kasım 2019 Cuma 10:51
  • MAGAZİN GAZETECİLERİNİN DUAYEN AĞABEYİ ERDOĞAN SEVGİN 83 YAŞINDA VEFAT ETTİ!01 Kasım 2019 Cuma 10:39
  • KÜRSÜDE YUMRUK! ANKARAGÜCÜ GENEL KURULUNDA ŞOK GÖRÜNTÜLER…31 Ekim 2019 Perşembe 16:56
  • SON DAKİKA… RTÜK, FARUK BİLDİRİCİ’Yİ ÜYELİKTEN ÇIKARDI!31 Ekim 2019 Perşembe 16:41
  • HULUSİ AKAR YAKALANAN SURİYE ASKERLERİNİN AKIBETİNİ AÇIKLADI!31 Ekim 2019 Perşembe 16:31
  • FATİH TERİM ELİF ÇELİK’İ GÖRDÜĞÜ YERDE…31 Ekim 2019 Perşembe 16:02
  • ETİLER'DE AIDS SKANDALI!31 Ekim 2019 Perşembe 15:43
  • BEREN SAAT'İN GERGİN ANLARI!31 Ekim 2019 Perşembe 15:30
  • "ANNEM KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRDI!"31 Ekim 2019 Perşembe 14:42
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim