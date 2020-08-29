Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni”nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Muharrem ayı tüm Müslümanlar için rahmet, bereket ayı olmanın yanında bir acının da ayıdır. Tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum.

"REKABETÇİ TEKNOLOJİ ALANINDA YENİ BİR ÇIĞIR AÇACAĞIZ"

Türkiye'nin potansiyeline inanan herkese şükranlarımı sunuyorum. 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız.

"TÜRKİYE'NİN YAKALADIĞI İVMENİN HIZI DAHA DA ARTACAK"

Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır.

Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terk etmedik. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız.

"SANAYİ BÖLGESİ OLMAYAN HİÇBİR İLİMİZ KALMADI"

İyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. 85 teknoparkımız 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık.

Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik. Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik. Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

"ÇAPSIZ MUHALEFET İLE MÜCADELE ETTİK"

18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız. Ülkemiz, milletimiz ve demokrasi için attığımız her adımı yargı yoluyla engellemek isteyen çapsız muhalefet ile mücadele ettik. Milletin emanetini, ülkenin sırtına kene gibi yapışmış azgın azınlığın ihtiraslarına kurban etmedik.

"TÜRKİYE, BUGÜN SATIN ALMA PARİTESİNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 13. ÜLKESİ"

18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir. Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur. Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız.