YENİ BİR AŞKMI BAŞLIYOR

Şarkıcı Hadise'nin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Hadise'yi paylaştığı köpekli paylaşımı ele verdi.

İki ünlü ismin aşk yaşayıp yaşamadığı sorusuna yanıt aranırken; Bircan Bali şarkıcının yakın çevresinden Hadise'nin kısa süre içinde evleneceği duyumunu aldığını ifade etti.

Bircan Bali "Dün gece bir dedikodu duydum. Hadise'nin çok yakını bana 'Hadise 1 aya kalmaz evlenir' dedi." ifadelerinde bulunurken programda iki fotoğraftaki köpeğin yüzündeki beneklere ve büyük benzerliğe dikkat çekildi.