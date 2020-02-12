YENİ BİR AŞKMI BAŞLIYOR

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Hadise'yi paylaştığı köpekli paylaşımı ele verdi.
İki ünlü ismin aşk yaşayıp yaşamadığı sorusuna yanıt aranırken; Bircan Bali şarkıcının yakın çevresinden Hadise'nin kısa süre içinde evleneceği duyumunu aldığını ifade etti.
Bircan Bali "Dün gece bir dedikodu duydum. Hadise'nin çok yakını bana 'Hadise 1 aya kalmaz evlenir' dedi." ifadelerinde bulunurken programda iki fotoğraftaki köpeğin yüzündeki beneklere ve büyük benzerliğe dikkat çekildi.