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Yeni Başkanı Ağaoğlu

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Yeni Başkanı Ağaoğlu
Trabzonspor'un 73´üncü Olağanüstü Genel Kurulu´nda oy kullanma işlemi tamamlandı. Açılan ilk 7 sandıkta rakibi Metin Kaya'ya ezici bir üstünlük sağlayan Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un yeni başkanı oldu.Açılan 11 sandık sonucu: Ahmet Ağaoğlu 1153 / Metin Kay

Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adaylarının konuşmasının ardından delegeler kurulan 16 sandıkta oylarını kullandı. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona ererken, Genel Kurul Divan Başkanı İlhami Algan, 1690 üyenin oy kullandığını açıkladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Ahmet Ağaoğlu büyük bir oy farkıyla bordo mavililerin yeni başkanı oldu!

Ahmet Ağaoğlu yönetimindeki isimler şu şekilde:

Asil Üyeler; Ahmet Ali Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca,Yalçın Orhan, Emin Kahraman, Mesut Çağlar Bozoğlu, Haluk Şahin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Miminhan Bilgin

Yedek Üyeler: Özer Bayraktar,Tuncay Uzunal, Dursun Ali Sakarya,Kemal Ertürk, Lokman Sadıklar, Onur Sağır, Zafer Göktaş

7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda bin 690 üyenin oy kullandığı açıklandı.

”TRABZONSPOR’U BENİMSEYEN BİR FELSEFE KURACAĞIZ”

Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu seçimin hemen ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, ”Trabzonspor'u benimseyen, Trabzonspor'un ihtiyaçlarını karşılayacak bir kadro kuracağız. Trabzonspor felsefesini benimseyen ve bordo-mavili formaya hizmet etmek amacıyla oynayacak bir oyuncu profili ortaya koyacağız” dedi.

Ağaoğlu, çözüm çalışmaları için belirli bir süreye ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz burada popülist politikalarla günü kurtarma amacında değiliz. Trabzon’un farklı, İstanbul’un farklı yapısı var. 80’lere gelinceye kadar futbolun kalitesi yerlerde sürünüyordu. 6 şampiyonluğumuzu tokat gibi suratlarına çarpınca kendi futbol politikalarını değiştirdiler. Biz Türkiye’de Trabzonspor olarak 1. Lig’e çıktıktan sonra Türk futboluna ayar verdik. Bir başkasının dümen suyunda gitmek gibi düşüncemiz olması mümkün değil. Önce Anadolu’ya, ilerleyen süreç içinde İstanbul’a dönüp kabul ettirmek zorundayız. Ekonomik duruma bakıldığında, günü kurtaracak durum olmadığı aşikar. Profesyonel yapılanma için sabrınıza ihtiyaç var. Günü kurtaran politikalarla, günü kurtaran uygulamalarla arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamız asla mümkün değil. Şüphesiz ki 3 yıl sabır derken yarışın dışında olmamız asla mümkün değil. Trabzonspor, şartlar ne olursa olsun her zaman yarışın içinde olacak, her zaman zirveyi zorlayacaktır. Yarışın dışında kalmak Trabzonspor taraftarının doğasına terstir.”

İŞTE SONUÇLAR (16 SANDIK AÇILACAK)

1.SANDIK SONUCU:

Ahmet Ağaoğlu – 157

Metin Kaya – 7

2.SANDIK SONUCU:

Ahmet Ağaoğlu – 165 

Metin Kaya – 16

3. SANDIK SONUCU:

Ahmet Ağaoğlu: 132

Metin Kaya: 18

4. SANDIK SONUCU:

Ahmet Ağaoğlu: 117 

Metin Kaya: 7

5.SANDIK SONUCU:

Ahmet Ağaoğlu: 114

Metin Kaya: 5

6.SANDIK SONUCU:

Ahmet Ağaoğlu: 95

Metin Kaya: 12

7. SANDIK SONUCU:

Ahmet Ağaoğlu : 91

Metin Kaya : 15

8. SANDIK:

Ahmet Ağaoğlu 84

Metin Kaya: 10

9. SANDIK:

Ahmet Ağaoğlu 83

Metin Kaya: 13

10. SANDIK: 

Ahmet Ağaoğlu 87

Metin Kaya 16

11. SANDIK:

Ahmet Ağaoğlu 49

Metin Kaya 14

TOPLAM OY: Ahmet Ağaoğlu 1153 – Metin Kaya – 133

 

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