Yeni Bakan affetmedi: Görevden aldı

Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sınav sonuçlarını açıkladı. 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bininin boş olmasına rağmen 91 bin öğrenci boşta kaldı...

Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sınav sonuçlarını açıkladı. 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bininin boş olmasına rağmen 91 bin öğrenci boşta kaldı.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 11 aydır bu sistemi kurgulayan eski müsteşar yardımcısı Muhterem Kurt, Bakanlık bürokratlarını ve Bakan Ziya Selçuk’u eleştirmişti. Yerleştirmenin, algoritmanın değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nda LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin mağdur olmasında sorumluluğu bulunan MEB bürokratları ise görevden alındı.

Yerleştirme işlemlerinden sorumlu Muhterem Kurt’un sağ kolu olarak bilinen Ölçme Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin görevden alındı. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı da, Bakan Selçuk'un görevden aldığı isimler arasında.