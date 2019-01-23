Mekandan el ele çıkan çift, ''Çok yeni bir ilişkimiz var ama herşey yolunda'' dedi.Birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını, çok keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, Birkan Sokullu'nun aracına binerek uzaklaştılar.
- BIST 99.903
- Altın 218,776
- Dolar 5,3119
- Euro 6,0328
- İstanbul 11 °C
- Ankara 8 °C
- Müjdat Gezen'in yurt dışı yasağı kalktı
- Kimin için yollara düşecek
- AKP oy kaybediyor MHP tabanı tepkili
- Berkin'i vuran polis belli oldu
- Kürk giyeceğime çıplak gezerim
- Şişli'den bagımsız aday
- Erdoğan Moskova'ya ulaştı
- Yeni aşkın fotoğrafı
- RTÜK başkanı belli oldu
- Bu ünlüler niçin düşman
- Ayvalık'ta sel felaketi
- Ayşen Gruda'yı kaybettik
- Şam da çıkan yangın da 7 çocuk hayatını kaybetti
- Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey sahne 74 ile Bakırköy'de
- Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti
Yeni aşkın fotoğrafı
Geçtiğimiz Aralık ayında Emirgan’da bir gece kulubünde tanışıp sevgili olan Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz dün gece İstinye'de el ele görüntülendi.
Etiketler: dilan çiçek deniz, birkan sokullu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kimin için yollara düşecek"Hakan Muhafız" dizisinde rol alacağı iddia edilen Sinem Kobal, yardıma ihtiyaç duyan çocuklar için Iğdır'a gidiyor.
Yeni aşkın fotoğrafıGeçtiğimiz Aralık ayında Emirgan’da bir gece kulubünde tanışıp sevgili olan Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz dün gece İstinye'de el ele görüntülendi.
Bu ünlüler niçin düşmanBrad Pitt ve Charlize Theron'un sevgili oldukları iddia eldi. Ancak ikiliden açıklama gelmedi.
Meçhul erkeğin kimliği ortaya çıktıMasterChef jüri üyesi Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz akşam birlikte görüntülendiği erkek arkadaşının kimliği ortaya çıktı.
Takıntılı hayran'a 5 ay hapisŞarkıcı Hadise, İstinye’de oturduğu sitenin tellerinden atlayıp içeri girmeye çalışan takıntılı hayranını affetmedi.
VİDEO GALERİ
- 18:07 - Müjdat Gezen'in yurt dışı yasağı kalktı
- 17:57 - Kimin için yollara düşecek
- 17:30 - AKP oy kaybediyor MHP tabanı tepkili
- 17:21 - Berkin'i vuran polis belli oldu
- 17:07 - Kürk giyeceğime çıplak gezerim
- 16:57 - Şişli'den bagımsız aday
- 16:50 - Erdoğan Moskova'ya ulaştı
- 16:44 - Yeni aşkın fotoğrafı
- 16:25 - RTÜK başkanı belli oldu
- 16:22 - Bu ünlüler niçin düşman
- 15:45 - Ayvalık'ta sel felaketi
- 15:38 - Ayşen Gruda'yı kaybettik
- 15:28 - Şam da çıkan yangın da 7 çocuk hayatını kaybetti
- 12:57 - Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey sahne 74 ile Bakırköy'de
- 12:49 - Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim