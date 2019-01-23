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Yeni aşkın fotoğrafı

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Yeni aşkın fotoğrafı
Geçtiğimiz Aralık ayında Emirgan’da bir gece kulubünde tanışıp sevgili olan Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz dün gece İstinye'de el ele görüntülendi.

Mekandan el ele çıkan çift, ''Çok yeni bir ilişkimiz var ama herşey yolunda'' dedi.Birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını, çok keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, Birkan Sokullu'nun aracına binerek uzaklaştılar.

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