Yeni Aşkı da Sosyetik!

Gülben Ergen'den olaylı bir şekilde boşanan haber spikeri Erhan Çelik ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman yeni bir aşka yelken açtı.

Çift şimdilik aşklarını gizlese de birlikte ilk fotoğrafları medyaya sızdı. Erhan Çelik ile Sedef Orman'ın (Zaim) aşkı birkaç hafta önce başladı. Bir etkinlikte tanışan ikilinin birbirlerinin telefonunu aldıkları, kısa süren mesajlaşmadan sonra da buluşmaya başladıkları öğrenildi.

Çiftin samimi şekilde görüntülendiği fotoğrafın da bir davette çekildiği konuşuluyor. Sedef Orman'ın yakın çevresi bu aşkı "Evet, görüşüyorlar henüz çok yeni bir ilişkideler" ifadesiyle doğruladı. MARDİN'DE HAFTA SONU TATİLİ Erhan Çelik ve Sedef Orman, hafta sonunu Mardin'de birlikte geçirdi. Mardius Konak Oteli'nde kalan çift, Mor Gabriel Manastırı'nı da ziyaret etti. Sedef Orman, Instagram'dan Mardin'de kaldıkları otelin fotoğrafını paylaşıp altına "Bir masalın içindeymiş gibi" diye yazdı. Bu arada takipçileri de aynı fotoğrafın altına "Erhan Çelik'le birlikte olduğunuz haberleri var, tebrikler" diye yazdı.