  • BIST 104.636
  • Altın 159,984
  • Dolar 3,9040
  • Euro 4,6295
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı

Yeni Aşkı da Sosyetik!

»
Yeni Aşkı da Sosyetik!
Gülben Ergen'den olaylı bir şekilde boşanan haber spikeri Erhan Çelik ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman yeni bir aşka yelken açtı.

Çift şimdilik aşklarını gizlese de birlikte ilk fotoğrafları medyaya sızdı. Erhan Çelik ile Sedef Orman'ın (Zaim) aşkı birkaç hafta önce başladı. Bir etkinlikte tanışan ikilinin birbirlerinin telefonunu aldıkları, kısa süren mesajlaşmadan sonra da buluşmaya başladıkları öğrenildi.

Çiftin samimi şekilde görüntülendiği fotoğrafın da bir davette çekildiği konuşuluyor. Sedef Orman'ın yakın çevresi bu aşkı "Evet, görüşüyorlar henüz çok yeni bir ilişkideler" ifadesiyle doğruladı. MARDİN'DE HAFTA SONU TATİLİ Erhan Çelik ve Sedef Orman, hafta sonunu Mardin'de birlikte geçirdi. Mardius Konak Oteli'nde kalan çift, Mor Gabriel Manastırı'nı da ziyaret etti. Sedef Orman, Instagram'dan Mardin'de kaldıkları otelin fotoğrafını paylaşıp altına "Bir masalın içindeymiş gibi" diye yazdı. Bu arada takipçileri de aynı fotoğrafın altına "Erhan Çelik'le birlikte olduğunuz haberleri var, tebrikler" diye yazdı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beraberler Miydi?03 Aralık 2017 Pazar 13:57
  • Evlilik Teklifi Yağıyor!03 Aralık 2017 Pazar 13:54
  • Evcen'in Büyük Sırrı!03 Aralık 2017 Pazar 13:47
  • Çocukluk Travmasını Anlattı03 Aralık 2017 Pazar 13:28
  • Duş Alırken Yakalandı!02 Aralık 2017 Cumartesi 13:20
  • Sözünü Tuttu!2 Aralık 2017 Cumartesi 3::0:
  • Sokakta Aşka Geldi02 Aralık 2017 Cumartesi 13:18
  • Büyük Aşkta Büyük Sır02 Aralık 2017 Cumartesi 13:13
  • Şaşırtan Paylaşımlar02 Aralık 2017 Cumartesi 13:09
  • Ünlülerin Spor Aşkı02 Aralık 2017 Cumartesi 13:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim