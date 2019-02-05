Yeni askerlik sisteminin detayları

Askerlik 9 aya sabitlenecek. 3 ay zorunlu askerliği tamamlayanlar, isterlerse bir miktar para ödeyerek terhis olabilecek. 9 ayı tamamlayanlara ise 6 ay boyunca maaş ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam TRT’de katıldığı programda Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili “3, 6, 9, 12 gibi bir düzenleme üzerinde duruluyor” demişti. Çalışma dün kabineye sunuldu.

Edinilen bilgilere göre; askerlikte temel süre 9 ay olacak. Yani; 6 aylık kısa dönem ve 12 aylık uzun dönem 9 ayda birleşecek. Zorunlu askerlik 3 ay olarak düşünülüyor. Kalan 6 ay için ise 3 seçenek öngörülüyor.

MESLEK İNDİRİMİ

Bunlardan ilki bazı meslekler için geçerli olacak. Doktor, hakim, öğretmen gibi yetişmesi uzun zaman alan ve işlerinden uzun süre uzak kalmaması gereken meslek grupları bu kategoride yer alacak. Onlar 3 aylık zorunlu eğitim sonrası terhis edilecek.İkincisi; 3 ay zorunlu eğitim sonrası bir bedel ödenerek terhis olunabilecek.Üçüncüsü; 3 aylık temel eğitim sonrası 6 aylık askerlik boyunca maaş (asgari ücret) ödenecek.