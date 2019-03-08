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Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

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Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, yeni sistemle ilgili olarak ''Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek. Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak'' diye konuştu. Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarının da bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına konulacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakan Akar'a soruları, AA Ankara Haberleri Editör Yardımcısı Dilara Küçükerdoğan ile muhabirler Aynur Ekiz, Burcu Çalık, Ayşe Boztepe, Aybüke İnal, Yasemin Kalyoncuoğlu, İlkay Güder, Merve Yıldızalp ve Esin Işık yöneltti.

Bakan Akar'a ise programda Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Binbaşı İlke Doğruoğlu, Binbaşı Rengin Gizem Mukanbay ile sivil memur Buket Kalender eşlik etti.

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