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Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

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Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?
Yeni askerlik sisteminde bedelli sürekli hale getirilecek mi? Bedelliden yararlananlar ne kadar süre askerlik yapacak? İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan ve zorunlu askerlikte köklü değişiklikler getirecek yeni sistemin detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre bedelli askerliğin kalıcı olması öngörülüyor.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın’ın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlıkları devam eden yeni askerlik sisteminin ortaya çıkan detayları şöyle:

“Mevcut sistemde ihtiyaç duyulduğunda bedelli askerlik uygulaması yapılıyor. Bunun için de her seferinde yasa çıkarmak gerekiyor. Yeni dönemde bedelli askerlik sistemin parçası olacak ve sürekli uygulanacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes yararlanabilecek.

Bedelliden yararlanan herkesin bir aylık zorunlu askerlik süresini kışlada geçirmesi ve askerliğin temelini alması planlanıyor. Bu süre içinde askerliğin tüm kuralları öğretilecek. Bir kişi önce askerliğe başlayacak. İlk bir ayın sonunda bedelliden yararlanmak istediğini belirtip parasını yatırabilecek.

TSK her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. İhtiyaçtan fazla üniversite mezunları için yedek astsubaylık tercihi getirilecek. Yedek astsubaylara iyi bir ücret ödenecek. Askerlik süresi de yedek subay ile aynı olacak. Meslek yüksek okulları mezunlarının da yedek astsubay uygulamasından yararlandırılması planlanıyor. Üniversite mezunlarına ücretli yedek astsubaylığın yanısıra 6 aylık kısa dönem askerlik seçeneği de sunulacak.”

 

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