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Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme

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Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor.

Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." denildi.
Yapılan açıklamada FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürdüğü belirtildi.

Ayrıca "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor" denildi.

BEDELLİ ASKERLİK
Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

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