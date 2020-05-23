Yeni Anormaller















ERRORIST Zuhal Karadeniz “Yaz Dostum!” dedi... Çok geçmeden, “Bundan Sonra Neler Olacak?” sorusuna cevaplar gelmeye başladı. İlk yazı Marka ve Konsept Danışmanı Ogün Canay’dan geldi.

Şahane değil mi? Bir süredir hepimiz evlerimize kapandık. Pandemi süresince herkes pastane açabilecek kıvamda hamur işlerinde uzman oldu, bir kısım arkadaşlarımız hayattalarında ilk defa yoga ve pilates ile tanıştı. Bahçıvan ve tarım insanlarımızda olmadı değil… Sosyal medyada canlı yayın pekte güzelmiş, hepimize bir ohh dedirtti. Keza aileler kilometrelere bakmaksızın görüntülü aramalar ile birbirlerine doydu.

Evde kalarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım derken, akıl sağlımızı yitirir gibi de olduk. En azından ben kendimle ve Osho (kedim olur kendisi) ile konuşmayı üç basamak yukarı taşıdım. Koyu sohbetlere dalıyor, siyaset ve tarih konuşuyorum :)

Evet deee peki ne oldu?

Ben de yeni düzene ayak uydurma ile ilgili adımlar atıldığını, uzaylıların en sonunda gelmiş ve Amerika ile antlaşma sağlamış olduğunu, birinin bir tuşa bastığını ve bizi korku ile eve kapadığını da düşünüyorum. Aslında görüldüğü üzere Netflix’e yazabileceğim iyi senaryolarım da oluşmuş. Kafam karışık, karışık olduğu kadar da Dünya’da yeni bir tabirle “küresel sosyalizm” denen bir sisteme geçildiğine inanıyorum. Komünizm bir olamamıştı, emperyalizmde bitmişti. Şimdi bu ikisini topla, biraz sosyal medya ekle, bencil düşünce yerine bir tutam hümanizm, bir tutam tarım devrimi ekle tamamdır. Oldu sana mis gibi “küresel sosyalizm”

Yeni normallerden bahsediliyor. Eski normaller ne ise artık :) Şimdi ben yeme içme sektörüne hizmet veren, reklam kökenli tasarımcı biri olarak; konsept ve marka planlaması yapıyorum. Bu yeni normalleri hizmet sektörü için yorumlamak istedim.

Sosyal mesafe!!!

AVM açan ama sosyal mesafe kurallarına çok önem veren bir tutum sergileniyor. Cafe ve restoran açılmasını engelleyen bu kurallar zinciri, AVM açmaya onay verdi. Aaa burada cafe ve restoranlarda açılsın diye elimde bir meşale tutuyor değilim. Aman şimdi Seren Serengil okur, başımıza bela da almayalım.

Şimdi kulaktan dolma bilgilere göre :) ben de hala tam bir bilgi edinemedim. Beach clublar açılacak ama happy hour olarak tanımlanan, gündüz partileri olmayacak. Şezlong kapasiteleri yarı yarıya düşüyor, bir kişi ortalama 3 m2’lik alan kaplayacak formda olacak. Bu ne demek yani şezlongta kapladığınız alan bu kadar olmalı, başka biri ile aranızda bu mesafe işletme tarafından oluşturulmuş ve korunmuş olmalı. Benim çözümüm gelen herkese beach club girişinde şambrel vermek ve böylece sosyal mesafeyide korumuş olmak. Yüzme bilmeyen süslü kız ve oğlanlarımızda yeni sistemde yüzmeyi biliyor gibi görünecek, özgürce sığ sular yerine sahillerimizin engin maviliklerinde güvenle açılabilecekler.

Gece mekanlarıda bu nedenle açılamayacak gibi, zaten alkollü ortamda birbirini öpmelere doyamayan bizleri nasıl zapt edecekler. Bu bir sorunsal ama buna da çözümüm ledli şambrel verilmesi. Ledin yanı sıra sinyal sesi uygulaması ile yakın teması önlemek.

Diyelim ki gece mekanına gidemiyoruz ama bir o kadar da sosyalleşmek istiyoruz. İçkili restoranlarda rezervasyonlu yemek organizasyonu, daha makul bir istek gibi geliyor bu süreçte. 4 kişi minimum 6 kişilik geniş masalarda yiyecek ve içecek servisi alabilecek. Şimdi bu da şahane dediniz, bence de süper peki buradaki hijyen kontrolu nasıl olacak. Bu dezenfekte işleri de bi tuhaf, sinek ilacı gibi oraya buraya ilaç sıkılıyor. Zaten yer gök sıvı dezenfektan pompaları ile dekore edilmiş olacak. Size servis yapan arkadaşlarımız eldiven ve maske ile hizmet verecekler. Bu durum onlar için çok zor ama sizler içinde psikolojik olarak zor değil mi? Siz maskesiz yemek yemek zorundasınız, haliyle sizler virüslü gibi görünürken hizmet veren arkadaşlarımız steril ve izole görünecekler. Hastaneden kendisinde corona virüsü olabileceği açıklaması yapıldığı için kaçan teyzenin, yetiştiği bu topraklara bu önlemler çok ters hacı abi.

Bu Seneyi Geçelim Yeni Seneye Odaklanalım

Bütün sektörler bitti, bitiyor, çok zor durumda! Bu söylemleri herkes kendi tecrübelerinden biliyor ama inanın yeme içme, hizmet ve turizm sektörleri bitti. Yazlık beldelerde sezonsal çalışma düzenine alışmış, kendi şehirlerinde pandemi yüzünden işsiz kalan bu sektör mağdurlarını uygulama ve yönetmelikte çok zorlayacak. Mağdur olanlar sadece çalışanlar mı? Hayır bir de yatırımcı ayağı var; mekan kiraları, kapasiteler, yerel yönetim başarısızlıkları yüzünden de sıkıntı çeken yatırımcı da kan ağlıyor. Neresinden tutarsan tut çok zor! Bu süreci hep beraber atlatacağız aman şimdi sms istiyorum sanmayın zaten bitik durumdayız bir de kamu spotu ile iyice sinir olmayalım. Daha evvelde dediğim gibi şambrel herşeyi çözecek :)

Sevgiler.

Ogün CANAY

Marka ve Konsept Danışmanı