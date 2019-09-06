YENİ AKİT YAZARINDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı’da sergilemesini yorumladı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Karahasanoğlu, AKP döneminde İBB’de makam sahibi olan isimlerin sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi. Karahasanoğlu, "Özür dilerim Ekrem Bey.. AK Parti, sizin attığınız bu yalanları hakediyormuş. Bu kadar pısırık, bu kadar aciz, bu kadar sessiz, bu kadar iftiralara cevap vermeye takati olmayanlar, bu belediyeyi yönetmeye de ehil olamazlar’demek düşüyor" dedi.Ali