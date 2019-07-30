YENİ AKIM "UYURKEN POZ VERMEK"

Instagram'ın yeni trendi uyurken poz vermek oldu. Bu trende kısa zamanda ünlülerde katıldı.

Uyuyan güzel pozu ünlülerin ve influencerların ilgisini çekti, kısa bir sürede trend oldu.Uyuyan güzel pozu vermek için gözlerinizi kapamanız ve doğal bir yüz ifadesiyle poz vermeniz gerekiyor.

Love Island'ın yarışmacısı Maura Higgins uyuyan güzel pozunu vermekte doktora yapmış gibi gözüküyor.Instagram kraliçesi Kylie Jenner da bu akıma katılanlardan.