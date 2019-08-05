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İngiltere'nin bir banliyö kasabasında bulunan cinsel ilişki oyuncaklarıyla dolu otel, İngiltere'nin en çok tercih edilen fetiş oteli oldu. İşte zindan otelin içinden kareler...

Grinin Elli Tonu'nda Christian Gray karakteri için ideal otel olarak tanımlanan, müşterilerine 'hayallerinin çok ötesinde' bir deneyim sunacağını ileri süren Gizli Zindan Oteli, İngiltere'nin en çok tercih edilen fetiş oteli oldu.

İngilizlerin son çılgınlığı fetiş oteller..

Londra'nın Gizli Zindan adı verilen bu oteli Londra'nın bir banliyö kasabasında oldukça yüksek bir profile sahip müşterilerine hizmet veriyor. Yetişkinlerin oyun alanı olarak gösterilen otelde arzular sınırsız olarak karşılanıyor.
Buckinghamshire'daki Wycombe'daki Gizli Zindan, odaları hem saatlik hem de gecelik olarak kiralıyor. Oldukça yüksek fiyatları olan otelin sloganlarından biri: Kendinizi şımartın.
Bir odanın 4 saatliği 130 sterlin, (950 TL) Bir gece konaklamak isteyenler ise 220 sterlini (1,500 TL) gözden çıkarmak zorunda.

Kaynak:Medyafaresi.com

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