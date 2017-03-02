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Yengesiyle aşk yaşıyor

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Yengesiyle aşk yaşıyor
ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın küçük oğlunun 2015 yılında yaşamını yitiren ağabeyinin eşiyle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Mayıs 2015 yılında beyin kanseri sonucu yaşamını yitiren Joe Biden’ın Delaware Başsavcısı olan oğlu Beau Biden, aileyi derinden üzmüştü.

EŞİNDEN AYRILDI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Beau Biden’ın kardeşi Hunter Biden, Ekim 2015’te eşi Kathleen ile yollarını ayrılmış, ancak bu haber kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

JOE BİDEN VE EŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan bu ayrılığın ardından Hunter Biden, Beau Biden'ın dul eşiyle ilişki yaşamaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Joe ve Jill Biden çifti, Hunter ile Hallie’nin ilişkilerinden haberdar olduklarını ve onlara destek verdiklerini açıkladı.

"AŞKI BULDUK"

Hunter Biden da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Hallie ve ben yaşanan zor zamanlara rağmen aşkı ve desteği birbirimizde bulduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Ayrıca her adımda bizi destekleyen arkadaşlarımız ve ailemizin de olması bizi şanslı hissettiriyor."

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