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Yemen'de Suudi savaş gemisine intihar saldırısı

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Yemen'de Suudi savaş gemisine intihar saldırısı
Yemen'de hükümet karşıtı Husiler, Sana yönetimini destekleyen Suudi Arabistan'ın savaş gemisine intihar saldırısı düzenledi. Teknelerle gerçekleştirilen intihar saldırısının neden olduğu patlamada iki Suudi askeri öldü, üç asker yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası kamuoyunca tanınan hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki savaş giderek şiddetleniyor.

Suudi resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri komutanlığının açıklamasında, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyne Hudeyde Limanı'nın batısında intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İntihar saldırısının, İran destekli Husiler tarafından üç tekne ile düzenlendiği, fırkateyne çarpan teknelerden birinin geminin arka tarafında yangına neden olduğu, müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

İntihar saldırısı sonrası denizde operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Husilerin, Hudeyde Limanı'nı terör eylemleri için operasyon merkezi olarak kullanmaya devam ettikleri, Yemen vatandaşlarına insani yardım ve ilaç gibi malzemelerin ulaştırılması için kullanılan limanın terör merkezi olarak işletilmesinin tehlikeyi tırmandırdığı belirtildi.

Husiler ise fırkateyne yönelik saldırının, roketle gerçekleştirildiğini iddia etti.

KOALİSYON ÜSSÜNE BALİSTİK FÜZEYLE SALDIRI
Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Zukar Adası'ndaki askeri üssüne de balistik füzeyle saldırı düzenledi.

Kızıldeniz'deki adaya yapılan saldırıyı, Husilerin resmi yayın organı duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

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