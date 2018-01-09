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Yemek Sepeti Gibisin

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Yemek Sepeti Gibisin
Arif V 216 filminin başrol oyuncularından Seda Bakan, ilginç bir ayrıntıdan bahsetti.

Seda Bakan, Arif V 216 filminin teklifi geldiğinde sıfır beden olduğunu filmin bitiminde ise çok kilo aldığını açıkladı. Bakan, "Sette çok iyi yemekler vardı. Can Yılmaz ile sürekli yedik. Yönetmenimiz bir sahnede ‘yemek sepeti’ gibi olduğumu söyledi. Şimdi diyetteyim." dedi.

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