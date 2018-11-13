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Yelda Kırçuval'ın ilk romanı 'İnsanı İnsan Acıtır' yayımlandı

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Yelda Kırçuval'ın ilk romanı 'İnsanı İnsan Acıtır' yayımlandı
İlk kitabı "Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler"le bir anda, edebiyat dünyasını yakından takip eden okurun dikkatini çekip, 18 baskı ile hızlı bir giriş yapan Yelda Kırçuval, 1 yıl süren yoğun hazırlık süreci sonunda Destek yayınları etiketiyle 2. kitabı ol

Yelda Kırçuval'ın, 1 yıl süren yoğun hazırlık süreci sonunda Destek yayınları etiketiyle 2. kitabı olan aynı zamanda ilk romanı "İNSANI İNSAN ACITIR"ı yayımlandı.

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTI… GÖRÜNTÜLÜ KİTAP TEASER'I!

Yelda Kırçuval, Türkiye'de bir ilke imza atarak kitap teaser'ı hazırlayan ilk yazar oldu. Yönetmenliğini Mustafa Özen'in gerçekleştirdiği, kitaba özel olarak Belgrad Ormanları'nda çekilen teaser, 14 saatte tamamlandı. Bir ütopyayı ve fantaziyi anlatan tanıtım videosu kitap yayımı ile beraber eş zamanlı olarak sosyal medya yayına girdi.

KİTABIN GELİRİ OKUMA FIRSATI BULAMAYAN YETENEKLİ ÇOCUKLARA!

"İnsanın en küstah halinin acımak ve acıtmak olduğunu lâkin asli sonun yanı başımızda insanlığı nasıl esir aldığıyla yüzleştiren bir hikayeyi kalem aldım...." açıklamasında bulunan Kırçuval, kitabın gelirini okuma fırsatı yakalayamayan, sanat konusunda yetenekli çocuklara aktaracak.

"Acıya seyirci kalma" diyen Kırçuval, eğitim hakkı olmayan çocuklara seyirci kalamadığını söyledi.

 

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