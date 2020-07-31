Yazisinda 'Fahişe' sözünü kullanan Dilipak'a tepki!

Gazeteci Ayşe Böhürler ve Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın Ak Parti içerisinde "AKP'liler" şeklinde tanımladığı bir gruptan söz ederek "fahişe" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın AK Partili kadınlara yönelik oldukça ağır sözleri ortalığı karıştırdı. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazısında kadınlar için "Fahişe" diyen Dilipak'a AK Parti'nin kurucularından Ayşe Böhürler sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Dilipak geçtiğimiz gün kaleme aldığı yazısında, "ANAP’ı o 'Papatyalar', o 'Lale Devri çocukları' bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin 'Papatyaları'(!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular.

Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi" dedi.

Eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm kokuyorlar

"Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı?" diye soran Dilipak, "AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl inceldi, eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar" diyerek hakarete varan ifadeler kullandı.

"Bu fahişelere ve onların türevlerine..."

Dilipak yazısında tonu daha da artırıp "fahişe" ifadesini kullandı: "AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!"

'KADEM bir, Fatma Şahin iki...'

İstanbul Sözleşmesi için eski Aile Bakanı Fatma Şahin ve KADEM'i ssuçlayan Dilipak, yazısına şöyle devam etmişti: "Bu felaketin sorumluları arasında en önemli isim olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor. Şahin hâlâ bu yönde genelgeler yayınlıyor. Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla geliyor."

'Kafaları bu cehennemde formatlandı...'

"Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, merkez ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının hemen hepsinin aile ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehennemde formatlandı."

Dilipak'ın sözleri Ayşe Böhürler'in tepesini attırdı

Abdurrahman Dilipak'ın "fahişe"li yazısına AK Parti kurucularından Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler'den sert tepki geldi. Böhürler Twitter hesabından Dilipak'ın yazısını "Fesüphanallah! Edep yahu! Alt üst tarafı bir uluslarası sözleşme... Fahişe mi diyor... Kendi karısı, kızı, gelini aynı fikirde mi acaba? Ayıp ki ne ayıp!" notuyla paylaştı.

Dilipak'tan yazısıyla ilgili paylaşım....

Ayşe Böhürler'in paylaşımına Deniz Ülke Arıboğan" demiş" diye karşılık verince Abrurrahman Dilipak da devreye girdi ve şu paylaşımla cevap verdi: "Bu arada uyarınız için teşekkür ederim. Ama ne olur ifadem doğru anlaşılsın. Yanlış anlaşılmaması için daha dikkatli olayım."

Yazımdaki 'fahişe" ifadesi...

Dilipak bundan sonra da Ayşe Böhürler'i hedef alan "Bizim mahallemizde kime ne satıyorsunuz. Allahtan korkun kuldan utanın" paylaşımı yaptı. ardından da öfkesine yenildiğini belirtip özür diledi ve "Yazımdaki Fahişe suçlaması, fuhşa destek verenler içindi" ifadelerini kullandı.