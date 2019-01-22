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Yazıcı, Ak parti belediye başkan adayı oldu

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Kubilay Gecelerde

Serkan Yazıcı AK parti Marmaris belediye başkanı adayı oldu.Türkiye eski ralli sampiyonü Yazıcı 35 yaşında evli ve rüzgar adında 12 yaşında bir oğlu var.
2015 yılında Türkiye Otomobil Sporlari Federasyonu başkanı seçilen Serkan Yazıcı bu görevinden istifa etti.
AK parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat aday gösterilen Yazıcı'nın bu gün hayatta olnayan rahmetli babası İbrahim Yazıcı da milletvekilliği yapmış bir turizmci işadamıydı. 
Serkan Yazıcı Marmaris'e belediye başkan adayı gösterilmesi üzerine bu görevi layığıyla yapacağını hayvanseverlere kulak vereceğini soyledi.

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