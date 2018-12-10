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Yazar Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı

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Yazar Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yazar Talha Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar sonrası Uğurluel, İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Dün akşam saatlerinde Erzincan'a getirilen Uğurluel sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Talha Uğurluel, bugün sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. 

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait, kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli gezi programını sunan Murat Yeni de geçen 23 Kasım'da Erzincan'da yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı.

Murat Yeni, savcılıkta verdiği ifadesinde o dönemde örgütün gerçek yüzünü göremediklerini ve hep vitrin olarak kullanıldıklarını ileri sürmüştü. Aralarında Talha Uğurluel'in de yer aldığı birçok kişinin toplantılara katıldığını söyleyen Yeni, şunları söylemişti:

"O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında, birden bu insanlardan kopup, farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı.

Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Sohbetlerin büyük kısmı televizyon kanalında yapılırdı. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programını sunan 'Oktay Usta', 'Sır Kapısı' programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı.

Sohbet grubumuz benim gibi medyanın önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu. Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Katıldığım söz konusu etkinlikleri düzenleyen kesimin daha çok FETÖ'ye müzahir işletme ve kuruluşlar olması, yine bu örgüte müzahir televizyon kanalında program yapıyor olmama bağlıyorum.

Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden beklediği fayda da bundan ibarettir.

Programın bütçesi kısıtlı olduğu için gittiğimiz illerde örgütün yurt ve okullarında konaklıyorduk. Masrafların bir kısmını örgüt kuruluşları ve işletmelerince karşılanıyordu."

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