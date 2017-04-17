Yaza düğün var

Hande Soral ve sevgilisi İsmail Demirci, önceki akşam Karaköy Mana adlı restorandan çıkarken görüntülendi.

Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ikili, “Evlilik ne zaman sorusuna” şu yanıtı verdi: “Tarih henüz net değil ama bu yaz evleneceğiz. Evlendikten sonra da güzel bir tatil planımız olacak. Ama nereye gideceğimize karar vermedik.”

◊ Sayit DURMAZ