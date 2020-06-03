ERRORIST Zuhal Karadeniz “Yaz Dostum!” dedi... Çok geçmeden, “Bundan Sonra Neler Olacak?” sorusuna cevaplar gelmeye başladı. Bugünkü yazı Tiyatro Oyuncusu, Oyun Yazarı Derya Yıldırım'dan geldi.

Bizler Aslında Kaybettiklerimiziz*

“Ne olduysa hayırlısı için oldu

Ne oluyorsa hayırlısı için oluyor.

Ne olacaksa hayırlısı için olacak.

Ne kaybettin ki ağlıyorsun?

Ne getirdin ki kaybettin?

Ne yarattın ki yok oldu?

Ne aldıysan buradaydı

Ne verdiysen buradaydı

Sana bugün ait olan

Dün başkasına aitti.

Yarın da bir başkasına ait olacak.

O zaman ne içi boşuna üzülüyorsun?”

Mahabharata Destanı/ Bhagavadgita

Çalışmadığın yerden çıktı değil mi ? Oysa her şeyin bilgisiyle donatılmıştın. İçinde, yanında yörende bilir kişiler, “ben demiştimciler, felaket tellalları, çok bilmiş kadıları, ahkam kesicileri, laf sokucuları, çaktırmadan aba altından sopa gösterenleri, yüzüne hadsizce laf söyleyenleri, dobralıkla patavatsızlığı, samimiyetle laubaliliği karıştıranları, yaşam koçları, kişisel gelişim uzmanları, medyumları, sevgi pıtırcıkları, sonradan buldumcukları, sahadan uzak akademik bakışlıları, “aman benden ırak olsun”cuları, aktivistleri, anarşistleri, cikleri cakları, bilinmezin öngörülemediği bu süreçte evet istediğimiz sorudan başlayamadık. Otur. Sıfır. Hepimiz sınıfta kaldık.

Ne çok seviyoruz yaralarımızı değil mi? Bu coğrafyanın kadim özelliği. Ya acılarına sıkı sıkı tutun onlardan beslen ya da yaşanmamış say. Hafızasız her şey nasıl da süt liman. Oysa ne zor bir parçanı geride bırakmak değil mi? Bazen yakıp seyrine bakmak lazım. "Küllerinden doğar mı?" diye. Zaman geride bırakma zamanı. Sıkı sıkı tutunduğun, bildiğin, ezber ettiğin herşeyi bırakma zamanı. Kendini ters köşeye yatırma zamanı.

Artık dönüşüm vakti. Değişim değil. Kendini dönüştürme. Yaralarını kabuk bağlayıncaya kadar sev, acını unutmaman gerektiği ölçüde taze bırak. Bir avuç toprak attığın hüznüne dönüp dönüp sarılma. Ya da yok sayma sana ait olanları. Bedel ödedin, sahip çık. Bak kaçamadın kendinden. Kendi evindesin mecburen. Bir parça kemik ve bir dirhem etle kaplı evinde, bedeninde.

Bu olanları olduğu gibi kabul et. Ne çok kutsallaştır, ne de sıradanlaştır. Gel ilk defa bir şey dene. Olup bitenle, olmakta olanla omuz omuza barışık yaşamayı seç. Asla yemem dediğin yemeği ye misal. Asla şekerli içmem dediğin çayın tadını dene. Sil gitsin telefonundan iki aydır aramaya üşendiğin numaraları. Mektup yaz birine tıpkı eskiden olduğu gibi, bir saksı bitkinin sorumluluğunu taşı çürüme, kuruyup gitme ihtimallerine inat. Denedim demek için dene. Kenendin için. Birlerinden taktir beklemeden, onay almadan, kendin için. Dene.

Kendini sev. Hiç sevmediğin kadar çok sev. Şaka değil. Kana kana doldurup su içmeyi unuttuğun avuçlarınla sev. Küçükken yanından geçerken bir boydan bir boya çalılıklara sürdüğün ellerinle. Hiç söylemediğin kadar kendine “seni olduğun gibi seviyorum” de. Sen varsan bu hayat kıymetli. Hani patronuna, iş yerindeki arkadaşlarına aman ayıp olmasın diye bonkörce dağıttığın o tahammülün var ya, hah işte onu diyorum kendin için harca bir kerecik olsun. Hata yapma lüksün olmasın mı bu hayatta? Bak gördün işte bir avuç toprak, kül, kemiksin işte bu hayatta.

Eksildikçe çoğalmayı kabullen. Çünkü bizler aslında kaybettiklerimiziz. Aç pencereni sokağının renklerine, karşıdaki apartmanın dökülen sıvasına bir bak. Hiç bakmadığın gibi. Yum gözlerini sesleri dinle. Seslerin renklerini düşle. Telaşa kapılmadan, o filmden, bu diziden, şu kitaptan geri kaldım demeden.

Unutma. Senden öncede vardı hayat. Senden sonra da var olacak. Sarıl kendine kocaman. Hayat şimdi senin için yeniden başlayacak. Unutma. “Ne olduysa hayırlısı için oldu. Ne oluyorsa hayırlısı için oluyor. Ne olacaksa hayırlısı için olacak.

*Amores Perros

Derya YILDIRIM

Tiyatro oynucusu, Oyun yazarı

2020 / Bahar / İstanbul