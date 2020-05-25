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Yaz Dostum!

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Yaz Dostum!

ERRORIST Zuhal Karadeniz “Yaz Dostum!” dedi... Çok geçmeden, “Bundan Sonra Neler Olacak?” sorusuna cevaplar gelmeye başladı. Bugünkü yazı Astrolog ve İlişki Danışmanı Banu Karakaşlar'dan "Değişim Üstüne" başlığıyla geldi. 

 

 

 

 

 

 

 

"Özgürlük istiyorsun, ama uçmaya cesaret gösteremiyorsun’’

Korku nasıl güçlü bir duygudur; ne vazgeçebilirsin ne de ışıkları açabilirsin. Her anında her saniyende vardır. Yenilenmek istersin korkarsın, değişmek istersin korkarsın, bırakmak özgürleşmek istersin yine korkarsın. Halbuki güvendiğini hissettiğin duygun sadece ataletindir. Kopamıyorsun o kirli sudan, sanıyorsun bir an da yok olacaksın. Kaybolacaksın o yeni dediğin alanda, alıştığın ne varsa olmayacak yanında; yalnız kalacaksın sanıyorsun…

image0.jpegBir bilsen aslında o korktuğun senin en güzel hikayen olacak. Yeniden başlayacaksın biriktirmeye.
Yepyeni yüzlerle yeni anılar biriktireceksin. Belki yine düşeceksin, belki yine değiştirmek isteyeceksin
ama sen değişeceksin yeniden güçlü bir şekilde büyüyerek. Oysaki öğrendiklerimiz öylemi değişmeyi sadece kötü olmak biliyoruz. Hayır, asla değil. Sen değişmezsen renklere nasıl sahip olacaksın? Niye ömrünü hep aynı griyle geçiresin ki?

Ben astrolojiyi öğrenmeden önce hayat hep aynı kurallarla yazılır zannederdim. Deli gibi korkardım
farklı olmaktan farklı davranmaktan. Oysaki gökyüzü hiç de öyle değilmiş bir gün bahar varken ertesi
gün boran. Böyle büyütüyormuş bizi rüzgarlarınla yenilendiğimi farkettiğim de anladım.

Hayatım defalarca değişime uğradı, her defasında korktum zannettim ama şimdi farkındayım ki;
korktuğum aynı kalmakmış.

Şimdi hepimiz için değişme zamanı, alışkanlıklarını, inandıklarını yenileme zamanı. Bırak gitsin senden giden. Zaten hiçbir şey sana ait değil bu dünyada. Israr etmen sadece seni yorar. Kır ruhundaki prangaları. İhtiyacın yok ki hiçbir saplantıya. Zihninin karanlık. İnançlarını serbest bırak, zaten işe yarasaydı sana korkuyu öğretmezlerdi. Hırsının yerine cesaret ek bak nasıl büyütüyor seni. Özgürlük mü istiyorsun? Kanada ihtiyacın yok, yaşanmışlığın kanatların zaten güven onlara. Teslimiyete geçmek istiyorsun ama kaygı batağına yuva kurmuşsun; çık oradan geç ormanın zenginliğinde yaşa.

Bir bilsen sen değişince ne güzel olacaksın…

 

Banu Karakaşlar

Astrolog ve İlişki Danışmanı

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