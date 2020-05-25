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Yaz Dostum!

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Yaz Dostum!

ERRORIST Zuhal Karadeniz “Yaz Dostum!” dedi... Çok geçmeden, “Bundan Sonra Neler Olacak?” sorusuna cevaplar gelmeye başladı. İkinci yazı Restaurant ve Eglence Mekani Danismani ve İşletmecisi Görkem Döner'den geldi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadi Görkem yaz dediler...Loş ışık aradım,kahvemi aradım,en havalı kelimelerimi,cümlelerimi aradım ama kelimeler bacak bacak üstüne atıp kambur oturduğum, çayımı yudumladığım, komşumun elektrik süpürgesi sesini kendime ritim yaptığım yasaklı bir günde dökülüverdi.

img_1645.jpgEfenim malumunuz 100 yılın enlerini doyasıya yaşadığımız şu ahir hayatımıza bir de Corona belası ile mücadeleyi ekledik. Olaya tepkim “Her şey ne biçim oldu ya!”dan ileri gitmiyor. Beterin beteri dedikleri tam olarak böyle bir şey olsa gerek. Bendeniz yeme-içme sektöründe birkaç senedir “işletmeci” rolüyle hayat tiyatrosunda rolümü başarıyla oynuyordum ki hayat bir anda acımasızca rolümü elimden aldı. Karantina sürecinde tüm eşofmanlarımı çamaşır suyu yapacak noktaya geliverdim bir anda. Temizlikle ilgili anlatabileceğim bir sürü şey var ama konumuz bu değil konumuz tam olarak “yeme-içme sektörü” ve “yeni normal”.

Uzun zamandır büyük kan kaybeden sektör ve emekçileri gerçek anlamda zorlu bir mücadele veriyordu. Hali hazırda kıt kanaat geçinen renkli dünyaların karanlık ruhları olmuştuk. Şimdi ise karanlık dünyaların karanlık ruhlarına evrildik. Herkes adına bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum aksini iddia edebilecek olan varsa buyursun er meydanına. Şimdilerde yeni normalin nasıl olacağı konusunda birçok şey yazılıp çiziliyor. Henüz netlik kazanmış bir şey yok ama bu normale antrenmanlı yakalanmadığımız kesin. Sil baştan bir düzen geliyor. Mesela bir işletmeyi tüketici için iyi yapan birinci krater “dolu” olmasıydı. Bu çok basit içgüdüsel bir konu. Pek yadırganacak bir hâl değil. Aslında böyle olup olmadığı ile ilgili oturup tartışırız ama uzun konu şimdilik havada kalsın.

Yeni normalde bu doluluk bir standarda oturtulacak gibi görünüyor. Sosyal mesafenin uygulanmasıyla işletmelerin elinden en büyük kozları alınacak. Söylenebilinecek tonlarca negatif şey var ama biz birde pozitif taraftan bakalım. Rekabet hırslarının büyük oranda ortadan kalkmasıyla işletmelerin prensipli bir hareketle ilgilendikleri konuların büyük oranda hijyen ve hizmet odaklı olacağını kokluyorum. Dijitalleşmenin zorunluluk haline geldiği günlerde işletmelerinde bu alanda evrileceklerini ve dijital menülere geçiş yapacağını kokluyorum. İşi işi bilene teslim etmenin önem kazanacağı ve sektörü uzun yıllardır dar boğaza sokan iş bilmez “patronlarını” ve sözde “işletmecilerini” eleyeceği bir dönemin başlayacağını kokluyorum. Rezervasyon sisteminin daha önemli bir hal alacağını ve bu sayede işletmelerin müşteri portföyünü daha net okumasının kolaylaşacağını kokluyorum. Menü içeriklerinde sadeleşmeye gidileceğini, israfın azalacağını ve sağlıklı gıda tercihlerin artacağını kokluyorum. Çokça yeniliğin ve değişimin egemen olacağı yeni normali hep beraber yaşayıp göreceğiz. Unutmadan yeme-içme sektörü kapılarını hizmete açtığında uzun zamandır mağdur olan sektör emekçilerinin geçim kaynağı olan bahşişlerinde bonkör davranalım. Bu zor günlerde en çok desteğe ihtiyacı olan bu kesimi göz ardı etmeyelim.

Sağlıkla Kalın

Restoran ve Eglence Mekani Danışmanı ve İşletmecisi

Görkem Döner

 

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