Yaz Dostum!

Zuhal Karadeniz

Yazıma başlamadan ilk söyleyeceğim şey kocaman bir MERHABA…

Nekahat dönemi; ya da Lale Devri belki de durdur tuşuna basılmış dünya zamanı.

Gün mayıs sonu üçüncü duruk ay, bu sırada yaratıcı ekip eminim benim gibi çok çalıştı. Dünyanın en trajlı büyük galerileri (Pace, Saatchi, Guggunheim, Zwirner vb.) canlı yayınlar yaptı salgın döneminde bir avuç olan en yetenekli sınıfta ki sanatçılarını sundu. Hayran olduğum sanatçı aile Kawasaki; yüzlerini göstermezken seslenmek görünmek istedi fikirlerini anlattı tüm dünyaya. Bu durum bize sergiler yok ama duraksamakta yok diyor!

Durmayanlara;

Duramayız zaten beslendiğin yer bilgi ve yeni öğretilerse; ülke ve dünya durumunun sancısı gelir; çalışırsan seni ve heryeri aydınlatan işlere ya da çalışmazsan sancıya dönüşür.

Şimdi; ilişkileri kontrol vakti hepimize; modern sanatta sergilenme şansının azlığına bakıp endişeye mahal yok son zamanlarındayız, dayanımımız hatırı sayılır. Endişemi azaltmaya yüz tuttum ben sizlerd e öyle yapın lütfen! Yapamadığınız her şeyin oynat tuşuna basılınca yapılacak listesine dönüştüğünü göreceksiniz. Özü işin durmalı, düşünmeli ve anı yaşamanın önemini acilen kavramalıyız.

Sevgi sözü geçirmeden gül yoluna erilmez , rızasız bahçenin gülü derilmez diyerek sözlerime son verirken ilk yazımda sizinle Türk edebiyatından Memduh Şevket Esendal paragrafıyla bitirmek istiyorum bu yazı yeniden göstermek istediğim türk roman parçalarından biridir.

Esenlikle….

Aşık Bir Modern Sanatçı

Emre Yıldır

Ayaşlı ve Kiracıları Sayfa 79.

"Hüseyin Bey’e acıdım. Bu adama ne demeli? Böyle uğraşa uğraşa günün birinde kendini anlatır, işini kurtarır mı? Eğer kurtarabilirse ona, "Çalış" demeli arka vermeli. Eğer çıkaramazsa boş yere dağılıp, çoluk çocuğunu dağıtıp gidecek. "Vazgeç,şimdiye kadar uğraştın olmadı,bırak çek başka yere git" demeli. Bilmiyorum ki! Kendisi bugüne kadar asıl davayı anlatamamış, ancak benim anlatılacağını ummadığım birkaç yerlerini de anlatabilmiş, kendini kurtardığı yerler de olmuş. Belki günün birinde bir adam çıkar, işi kavrar, bunu kurtarır.