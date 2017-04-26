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Yayladağı'na top mermisi atıldı! PYD mevzileri vuruldu

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Yayladağı'na top mermisi atıldı! PYD mevzileri vuruldu
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi yakınlarına top mermisi atıldı. Öte yandan Hatay'ın Hassa İlçesi karşısında yer alan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD mevzilerine havan atışları yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı, Suriye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Kızılçat Karakolu yakınına, Esed güçleri tarafından atıldığı iddia edilen top mermisi düştü. Olaydan can kaybı ya da yaralı olmadı. Angajman kuralları gereği misli ile karşılık verildiği bildirildi.

HATAY'DAN SURİYE'DEKİ PYD MEVZİLERİNE HAVAN ATIŞI

Hassa İlçesi'nin Sugediği Mahallesi'nin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Karababa Köyü yakınlarında terör örgütü PYD'lilerin mevzi kazmaya başladığı saptandı. Bu gelişme üzerine Sabah saatlerinde sınır karakollarından PYD mevzilerine havan atışları yapıldı.  Yapılan atışların sesleri sınıra yakın köylerden duyulurken, aralıklarla bölgede atış seslerinin gelmeye devam etti.

Öte yandan Türkiye-Suriye sınır hattına çekilen duvar nedeniyle her yıl Amanos Dağları'ndaki PKK'lılara destek olarak Suriye'den gönderilen teröristlerin bu yıl Türkiye'ye geçiş yapamadığı ve sınır bölgesinde beklediği, gerçekleştirilen atışlarla sınır hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK'lıların da bölgeden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

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