YAYINEVİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında soruşturma başlatılan 'pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki hakkında kaleme aldığı 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Şevki'nin soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.Şevki'nin kaleme aldığı kitapla ilgili açıklama yapan Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alaattin Topçu, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi, Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerini kullanmıştı.