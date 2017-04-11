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Yayın sonrası yumruklaştılar

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Yayın sonrası yumruklaştılar
Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz"da ortalık fena karıştı. Programı hazırlayan ve sunan Ömür Varol ile yorumcu Nihat Doğan'ın yayın sonunda yumruk yumruğa kapıştığı iddia edildi. Büyük kavgayı, araya giren güvenlik görevlileri ve çalışanların güçl

Medyaradar'da yer alan haberdeki iddialara göre, siyasi haberlerde yorum yapmakta zorlanan programın kadın yorumcusu Bircan İpek, magazin haberlerine neden daha fazla yer verilmediğini sordu. Ömür Varol da reytinglerin zirvede olduğunu, kimsenin magazinle ilgilenmediğini zaten yeterince magazin haberi yayınlandığını söyledi. Tartışmada sesler yükselince bu kez araya Nihat Doğan girdi.

Siyasi yorum yapmayı çok sevdiği halde son günlerde "Müsteşar Krizi" nedeniyle tepki gören Nihat Doğan da daha fazla magazin haberi istediğini söyledi. Ömür Varol da bundan sonra sadece magazin haberleri yayınlanacağını ama bu durumda kendisinin olmayacağını belirtti. Tartışmada sesler iyice yükseldi ve itişmeler yaşandı.

İtişme yumruklaşmaya dönüştü. Beyaz TV koridorlarındaki büyük kavgaya güvenlik görevlileri ve çalışanlar müda
hale etti.

Ömür Varol'un bundan sonra bu projede kesinlikle çalışmak istemediği, Nihat Doğan ve Bircan İpek'inse "Söylemezsem Olmaz"da devam etmek istedikleri iddia edildi.

PROGRAMIN SUNUCUSU DEĞİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından programı artık Tahir Sarıkaya'nın sunacağı ortaya çıktı. Sarıkaya dün akşam instagram hesabından "Bana bu görevi veren Sayın Osman Gökçek'e teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşmek dileğiyle" diye yazdı. 

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