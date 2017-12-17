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Yavuz Yılmaz'ın Hastalığını Açıkladı!

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Yavuz Yılmaz'ın Hastalığını Açıkladı!
Kent Üniversitesi, eski başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" ifadesini kullandı.

Kent Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İcra kurulu üyemiz Sayın Yavuz Yılmaz, bir süredir 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığından muzdarip olup, tedavi görmekteydi. Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı. Bu manevi baskıya dayanamayarak, 16 Aralık 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır."

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