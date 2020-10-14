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Yavuz Bingöl'ü kedere boğan acı haber

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Yavuz Bingöl'ü kedere boğan acı haber
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün uzun zamandır kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, 51 yaşında hayatını kaybetti.
 

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Yavuz Bingöl 51 yaşındaki kardeşi Fatma Efsun Pul'un vefatıyla yıkıldı. Annesinin alzheimer tedavisi gördüğünü geçtiğimiz haftalarda katıldığı 'Nokta' programında gözyaşlarıyla anlatan Bingöl, bu kez 8 yıldır kanser tedavisi gören kardeşinin vefatıyla sarsıldı.

TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul; Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

SacitAslan.Com olarak Fatma Efsun Pul'a Allah'tan rahmet; Yavuz Bingöl ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz...

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