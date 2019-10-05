YAVUZ BİNGÖL'E TORUN MÜJDESİ!

Yavuz Bingöl'ün geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Mert Yüncü ile evlenen kızı Türkü Bingöl, bebek beklediğini duyurdu.

Türkü Bingöl sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, "Ailemize minik bir lokum geliyor." notunu düştü.Takipçilerine de "Erkek mi yoksa kız mı? tahminlerinizi alayım" diye sordu.