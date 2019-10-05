Türkü Bingöl sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, "Ailemize minik bir lokum geliyor." notunu düştü.Takipçilerine de "Erkek mi yoksa kız mı? tahminlerinizi alayım" diye sordu.
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YAVUZ BİNGÖL'E TORUN MÜJDESİ!
Yavuz Bingöl'ün geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Mert Yüncü ile evlenen kızı Türkü Bingöl, bebek beklediğini duyurdu.
Etiketler: Yavuz Bingöl, Türkü Bingöl, Türkü, Dede, Torun, Mert Yüncü
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