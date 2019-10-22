YAVUZ BİNGÖL’DEN YENİ AŞKI İÇİN ÇARPICI İTİRAF!

Yavuz Bingöl ile Serdar Ortaç bir davette biraraya geldi.Bingöl kendisiyle yapılan röportajda yeni aşkını itiraf etmiş oldu.

Bundan tam 9 yıl önce ‘kül’ adlı albüm çıkartan Yavuz Bingöl, kapak tasarımı için Ünlü grafiker Nil Ağaoğlu’yla tanışmıştı. O günlerde aralarında başlayan aşk kıvılcımı, Yavuz Bingöl’ün Öykü Gürman’la evliliğinde sönmeye başlamıştı.Bingöl’ün kısa süren evliliği sonrası sönmeye başlayan aşk kıvılcımı yeniden alev aldı. Şu günlerde birlikte olan Yavuz Bingöl’le Nilşah Ağaoğlu’nun Yüzük bile taktıkları konuşuluyor. Bakalım usta şarkıcı 5’inci evliliğini yapabilecek mi? Bekleyip hep birlikte göreceğiz.