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Yavuz Bingöl de İstifa Etmiş!

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Yavuz Bingöl de İstifa Etmiş!
Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım" dedi.

Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen Yavuz Bingöl'ün sürpriz bir kararla istifa etmesinin ardından yerine Coşkun Sabah getirildi.

Sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı, "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti" diyerek duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) yeni bir yönetim atadı. MESAM’da Arif Sağ başkanlığındaki yönetime işten el çektirilerek yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah üye olarak atandı.

Tartışmalara neden olan kayyım için önce Yavuz Bingöl, ardından da Ali Kocatepe kayyımda görev almayı reddetmişti.

 

Reddedilen bu göreve ise Coşkun Sabah getirildi. Sabah, görevi devraldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sabah, “Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti” ifadesini kullandı.

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