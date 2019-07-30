YAVAŞLADIĞIMI HİSSEDİYORUM

Oyuncu Hande Erçel, Instyle dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Hayatın hem başında hem de sonunda gibi hissediyorum. Yavaşlayıp daha çok düşündüğüm bir zamandayım. Sorularımın cevapları için acele etmiyorum.”

Oyuncu Hande Erçel, Instyle dergisine konuştu.Güzel oyuncu şu itirafta bulundu: "Hayatı yeniden keşfettiğim bir yerdeyim. Hem başındayım hem sonundayım gibi hissediyorum...Yavaşladığım, daha çok düşündüğüm bir zamandayım...