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‘YATACAK YERİNİZ YOK’

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‘YATACAK YERİNİZ YOK’
Darp edildiğini savunan CHP'li vekilden açıklamalar... 'Yatacak yeriniz yok'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve İdare Amiri Ahmet Gündoğdu tarafından Meclis'te çıkan kavgada, darp edildiğini ileri süren CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, sağlık raporu almaya fırsatı olmadığını belirterek, "Bir kadına el uzatacak kadar acz içine düşen sizlerle mücadelemiz devam edecek. Ne darp ne gasba uğramaktan korkmuyoruz. Yatacak yeriniz yok" dedi.
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve bazı CHP'li milletvekilleri, parlamentoda basın toplantısı düzenledi. Meclis'te dün yaşanan kavgada, darp edildiğini savunan CHP'li Hürriyet, "Dün akşam milletin kaderinin oynandığı milletin meclisinde AKP'ye direnirken anayasayı ihlal ederken görüntü almam esnasında Mustafa Elitaş ve idari amiri Ahmet Gündoğdu'nun faşist saldırısıyla karşılaştım. Darp edilen ben halkı kandıran onlar. Gerçekten o kabinlerde gizlemeye çalıştıkları çok şey varmış. AKP suç işlemeyi sevdi. Bir kadına karşı gözlerini kan bürüyen zihniyetin ne kadar vahşi olacağını göstermiş oldu. Meclis'te kadına tahammül edemeyen sokakta kadına hayat verir mi vermez. Bu anayasa geçerse kimsenin can ve mal güvenliği kalmayacaktır. Sizinle aramızda fark var. Siz korkak biz cesuruz. Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Biz iyiler mücadele bayrağını asla bırakmayacağız. Darbe anayasasına evet diyen vekiller olduğu sürece bu ülkede başka vatan haini aramaya gerek yoktur. Bir kadına el uzatacak kadar acz içine düşen sizlerle mücadelemiz devam edecek. Ne darp ne gasba uğramaktan korkmuyoruz. Yatacak yeriniz yok. Yıkılacak saraylarınız yere batacak başkanlığınız" diye konuştu. 

"SAĞLIK RAPORU ALMAYA FIRSATIMIZ OLMADI"

CHP'li Hürriyet, sağlık raporu alıp almadığının sorulması üzerine "Sağlık raporu almaya fırsatımız olmadı. Meclis'ten ayrılamıyoruz bir anlamda. Şu anda iyim bir sıkıntı yok çok hafif bir kızarıklık var. Asıl hedefimiz benim şahsi durumum değil milletin durumu" diye yanıt verdi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA 

Öte yandan CHP'li Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in gizli oylama sırasında, kendi cep telefonuyla çektiği görüntülere yaşanan arbede yansıdı. Görüntülerde, Meclis İdari Amiri Gündoğdu'nun "İner misiniz aşağıya" uyarısından sonra CHP'li Hürriyet'in cep telefonuna bir hamle yaptığı görülüyor. Bu sırada, Hürriyet'in "Ne yapıyorsunuz? Yeter bu kadar. Terbiyesiz" diye bağırdığı duyuluyor.
Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)

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