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Yasmin'den olay paylaşım

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Yasmin'den olay paylaşım
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 20 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çekiyor.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları, 20 yaşındaki Yasmin Erbil'in paylaştığı son fotoğraf sosyal medyada olay oldu.Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren genç, yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. 
Erbil'in bu paylaşımını kısa sürede binlerce kişi beğenip yorum yaptı.

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