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Yasmin o yorua fena sinirlendi

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Yasmin o yorua fena sinirlendi
Yasmin Erbil'i çileden çıkardılar!Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada kendisine yapılan bir yoruma oldukça sinirlendi.

18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi hastanede devam ediyor. Ünlü oyuncunun durumunun iyi yönde ilerlediği gelen müjdeli haberler arasında. Yakın zamanda hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını dilediğimiz Erbil'in kızları da sürekli onunla beraber. 

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın bir paylaşımına yorum yaptı. Ardından kullanıcılardan biri Yasmin'e "Baban hastanede ölüm tehlikesi geçiriyor. Sen burada eğleniyorsun" yorumu yaptı. Yasmin Erbil bu cevaba sert tepki gösterdi. İşte o diyalog: 

 

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