Yasmin Erbil'den duygusal paylaşım!

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, anne ve babasının yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme geliyordu. Yasmin bu kez farklı bir paylaşım yaptı. Anne ve babasının yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yasmin Erbil altına "Her zaman her kararımın arkasında benimle durdunuz. Aramızdaki bağ o kadar kuvvetli ki ikinizden de çok şey taşıyorum içimde. İyi ki en iyi anne babaya sahibim ve iyi ki sizin sayenizde hep güçlü olmayı öğrenmişim" yazdı.