Yasmin Erbil oyuncu oldu!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, hangi sinema filminde rol aldı? Yasmin Erbil, anne babasının izinden gitmek için bir süredir yapım şirketleriyle görüşüyordu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarıla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, Londra'da geçen aylarda oyunculuk eğitimi almıştı.

21 yaşındaki Erbil, ilk deneyimini M. Uğur Yağcıoğlu'nun 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2' filminde yaşadı.

Genç kız, deneme çekimlerine katıldıktan sonra role seçildi.

Filmde Rıza Kocaoğlu ile kamera karşısına geçen Yasmin Erbil, Bade rolüne hayat verdi ve küçük bir rolle filme renk kattı.

Yönetmen Yağcıoğlu geçen yıl 12 Şubat'ta seyirciyle buluşturduğu "Dünyanın En Güzel Kokusu" filminin devamını çekmek için yaz başında kolları sıvamıştı.

Rıza Kocaoğlu ile Tuba Ünsal'ı başrollerde bir araya getiren yönetmen ilk filmde duygusal bir final yapmış ve Ünsal finalde doğum sırasında ölmüştü.

Ünsal'ın dünyaya gelen çocuğunu da kendi kızı Sare Pilevneli canlandırmıştı

Bu kez serinin ikinci filminde ise yönetmen Yağcıoğlu, başrol kadın yıldız rolü için aralarında Özge Özpirinçci ve Melisa Aslı Pamuk'un da olduğu çok sayıda ünlü isimle görüşüp sonunda "Meryem" dizisinde oynayan Bestemsu Özdemir'le el sıkıştı.

Ünlü oyuncu Burak Altay'ın ve Rıza Kocaoğlu'nun kızkardeşi Gözde Kocaoğlu'nun da rol aldığı filmin çekimlerinde sona gelindi.