  • BIST 108.873
  • Altın 148,218
  • Dolar 3,4380
  • Euro 4,0935
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Yasmin Erbil oyuncu oldu!

»
Yasmin Erbil oyuncu oldu!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, hangi sinema filminde rol aldı? Yasmin Erbil, anne babasının izinden gitmek için bir süredir yapım şirketleriyle görüşüyordu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarıla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, Londra'da geçen aylarda oyunculuk eğitimi almıştı.

yasmin-erbil-225910rr.jpg

21 yaşındaki Erbil, ilk deneyimini M. Uğur Yağcıoğlu'nun 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2' filminde yaşadı.yasmin-erbil-225910ul.jpg

Genç kız, deneme çekimlerine katıldıktan sonra role seçildi.yasmin-erbil-225910jg.jpg

Filmde Rıza Kocaoğlu ile kamera karşısına geçen Yasmin Erbil, Bade rolüne hayat verdi ve küçük bir rolle filme renk kattı.yasmin-erbil-225951ku.jpg

Yönetmen Yağcıoğlu geçen yıl 12 Şubat'ta seyirciyle buluşturduğu "Dünyanın En Güzel Kokusu" filminin devamını çekmek için yaz başında kolları sıvamıştı. yasmin-erbil-225951ju.jpg

Rıza Kocaoğlu ile Tuba Ünsal'ı başrollerde bir araya getiren yönetmen ilk filmde duygusal bir final yapmış ve Ünsal finalde doğum sırasında ölmüştü.

yasmin-erbil-225952lu.jpg

Ünsal'ın dünyaya gelen çocuğunu da kendi kızı Sare Pilevneli canlandırmıştıyasmin-erbil-225952nj.jpg

Bu kez serinin ikinci filminde ise yönetmen Yağcıoğlu, başrol kadın yıldız rolü için aralarında Özge Özpirinçci ve Melisa Aslı Pamuk'un da olduğu çok sayıda ünlü isimle görüşüp sonunda "Meryem" dizisinde oynayan Bestemsu Özdemir'le el sıkıştı.yasmin-erbil-225952aj.jpg

Ünlü oyuncu Burak Altay'ın ve Rıza Kocaoğlu'nun kızkardeşi Gözde Kocaoğlu'nun da rol aldığı filmin çekimlerinde sona gelindi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berna Laçin böyle zayıfladı!05 Eylül 2017 Salı 13:23
  • Bensu Soral ve Hakan Baş'ın tatili...04 Eylül 2017 Pazartesi 12:07
  • Lara Surol sörfçü olursa...04 Eylül 2017 Pazartesi 11:28
  • Cem Yılmaz'ın ailecek bayramı!04 Eylül 2017 Pazartesi 11:19
  • Kıvanç Tatlıtuğ'a motosiklet yasağı!03 Eylül 2017 Pazar 12:01
  • Soluğu Malibu'da aldı!03 Eylül 2017 Pazar 11:42
  • Öykü Karayel ve Can Bonomo dudak dudağa!03 Eylül 2017 Pazar 11:33
  • Murat Başoğlu, Bodrum'da ortaya çıktı!02 Eylül 2017 Cumartesi 13:29
  • Sere serpe böyle güneşlendi!02 Eylül 2017 Cumartesi 13:15
  • Derya Çavuşoğlu, arkadaşlarıyla tatilde!02 Eylül 2017 Cumartesi 13:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim