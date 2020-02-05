YASMİN ERBİL İNSTAGRAM’A ATTIĞI STORYLE GÜNDEM OLDU

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine eski cesur karelerini hatırlattı.

Geçtiğimiz bıraktığımız akşam uyku öncesinde çektiği bir kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yasmin, bu görüntünün üzerine “Hastayız diye ölelim mi?” notunu düştü.