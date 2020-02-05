Geçtiğimiz bıraktığımız akşam uyku öncesinde çektiği bir kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yasmin, bu görüntünün üzerine “Hastayız diye ölelim mi?” notunu düştü.
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YASMİN ERBİL İNSTAGRAM’A ATTIĞI STORYLE GÜNDEM OLDU
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine eski cesur karelerini hatırlattı.
Etiketler: yasmin erbil, mehmet ali erbil
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