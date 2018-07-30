  • BIST 95.484
  • Altın 191,891
  • Dolar 4,8831
  • Euro 5,6969
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

Yasmin babasını kızdıracak!

»
Yasmin babasını kızdıracak!
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz yıllarda cesur paylaşımlar yaparız magazin gündemini uzun süre mesgul eden Yasmin Erbil, bu durumdan rahatsız olan babası Mehmet Ali Erbil tarafından Londra'ya gönderilmişti.  Erbil'in yine cesur fotoğraflar paylaşmasının babası Mehmet Ali Erbil'in bu sefer nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

"MEHMET ALİ ERBİL ÇILDIRACAK"

Yasmin Erbil'in takipçileri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafa bazı takipçileri "Mehmet Ali Erbil, sinirden çıldıracak" yorumunu yaptı.

5555.jpg

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bodrum güzeli Hilal!30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:35
  • Özge Özder ve Sinan Güleryüz evlendi!30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:29
  • Lezbiyen ilişkiyi Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:46
  • Tuba aşka geldi!28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:10
  • Akalın'ın paylaşımı olay oldu!28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:11
  • Recep İvedik 6'nın çekileceği yer belli oldu!28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:54
  • Alper Potuk kampta Sebahat tatilde28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:42
  • Kobra yılanının ısırdığı Aref Ghafouri Türkiye'ye döndü28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:15
  • Ziynet'in midye aşkı28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:47
  • İdil Fırat hamile mi?27 Temmuz 2018 Cuma 15:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim