YAŞLANMIYORSUN DİYORLAR

Özge Ulusoy: "Yaşlanmıyorsun diyorlar da..."Ünlü model Özge Ulusoy'da sosyal medyadaki akıma uydu ve kendisini çocuk haline getirdi.

Son dönemde Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşadığı haberleri ile magazin gündemine gelen Özge Ulusoy, iş hayatını da paralel olarak yürütüyor. Zaman zaman sosyal medyadan takipçileri ile iletişim kuran Ulusoy, hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden. Sosyal medya akımlarını da takip eden Ulusoy, kameranın çektiği kişiyi kadın ve erkek yapan filtrenin çocuk versiyonunu denedi. O hallerini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan güzel model, "Çenemdeki ergenlik sivilcesi ancak bu fitreyle anlam kazandı" yorumunda bulundu.