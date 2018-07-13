  • BIST 90.494
  • Altın 193,784
  • Dolar 4,8459
  • Euro 5,6338
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİki üst düzey FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

Yasin Öztekin için flaş açıklama

»
Yasin Öztekin için flaş açıklama
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." dedi.

Ay,yaptığı açıklamada, birkaç gündür medyada Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönünde haberlerin yer aldığını belirtti. 

Söz konusu haberlerin doğru olmadığını vurgulayan Ay, "Bu haberler nasıl çıkıyor bilemiyorum. Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." ifadelerini kullandı. 

Ay, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak adına yönetim, teknik heyet ve oyuncu izleme ekibiyle titiz bir transfer çalışması yürüttüklerini aktararak, "Sonuçlandırdığımız transferleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yasin Öztekin ile prensipte anlaşmış olsak onu da açıklarız. Kulübümüzden resmi bir açıklama yapılmadığı sürece taraftarlarımızın bu tür haberlere inanmamalarını rica ediyorum." diye konuştu. 

Bu arada, Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir basında yer alan 'Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı.' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi. 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trezeguet idmana katıldı13 Temmuz 2018 Cuma 11:56
  • Burak Yılmaz korkuttu13 Temmuz 2018 Cuma 11:52
  • İşte Onyekuru'nun ilk sözleri13 Temmuz 2018 Cuma 11:51
  • Finali yönetecek isim açıklandı13 Temmuz 2018 Cuma 11:50
  • Yasin Öztekin için flaş açıklama13 Temmuz 2018 Cuma 11:47
  • Fenerbahçe'de hedef Divock Origi12 Temmuz 2018 Perşembe 13:23
  • TFF 'VAR'ı tanıttı12 Temmuz 2018 Perşembe 13:02
  • Adana Demirspor genç stoperle anlaştı12 Temmuz 2018 Perşembe 11:15
  • 3 ülkeden 6 kulüp Vida'yı istiyor!12 Temmuz 2018 Perşembe 10:47
  • NATO zirvesinde liderler, dev maçı birlikte izledi12 Temmuz 2018 Perşembe 09:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim